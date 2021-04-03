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РФС выразил соболезнования в связи со смертью футболиста «Знамя Труда»

23:28, 04 апреля 2021
Фото: unsplash.com

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего игрока молодёжной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты, — говорится в сообщении.

Никита Сидоров скончался во время футбольного матча на стадионе «Торпедо». Он вышел на поле на замену во втором тайме, через несколько минут ему стало плохо и он потерял сознание. По предварительной информации, причиной смерти футболиста стала аневризма, разрыв сосуда в головном мозге. Он являлся воспитанником школы «Спартак-Орехово», выступал за команду «Знамя труда» с 2019 года.

Как сообщал NEWS.ru, директор футбольного клуба Михаил Пузанов рассказал журналистам, что Никите Сидорову, скончавшемуся во время игры, пытались оказать первую помощь, врачи быстро прибыли на стадион.

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