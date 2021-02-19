РФ ждёт реакции США на предложение заявить о недопустимости ядерной войны

https://static.news.ru/photo/ecffc780-72e3-11eb-b2b1-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy

В Кремле ждут отклика от Вашингтона на идею вместе принять совместное заявление на высшем уровне о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Его выступление на телесеминаре Совета по международным отношениям размещено на странице дипмиссии в Facebook.

Рассчитываем также, что Вашингтон откликнется на инициативу о принятии совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны (соответствующий российский проект был передан американской стороне 22 октября 2018 года), — заявил Антонов.

Он также объявил, что Россия предлагает отразить в документе то, что между ядерными державами недопустима не только ядерная война, но и любые вооружённые конфликты.

При этом Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, сообщал NEWS.ru.