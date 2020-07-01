РФ и Белоруссия в 2020 году могут вернуться к вопросу об интеграции

https://static.news.ru/photo/bd47a0cc-bb7c-11ea-aa35-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: MFA Russia/Global Look Press

Работа по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии может возобновиться в 2020 году. Об этом 1 июля заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Заседание союзного Совмина пройдёт, безусловно, в этом году. Повестка <...> предполагается насыщенной. Важно, чтобы в рамках этой повестки по возможности был учтён запрос и одной, и другой сторон на готовность возобновления интеграционной работы — возвращения к дорожным картам и программе действий по реализации союзного договора, — сообщил ТАСС дипломат.

Ранее белорусский общественный деятель Андрей Иванов предложил провести совместный с Россией референдум о создании союзного Отечества. Заявление прозвучало на фоне президентской кампании и арестов оппозиционеров и рядовых граждан. Иванов также выразил желание, чтобы в России также появилась инициативная группа сторонников первого «всесоюзного референдума».

14 февраля 2020 года на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство. Несколькими месяцами ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации.

18 июля 2019 года белорусский лидер предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019 года — к 20-летию подписания Союзного договора.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии, писал NEWS.ru.