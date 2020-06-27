В Белоруссии предложили провести референдум об объединении с Россией

https://static.news.ru/photo/ee169a34-b891-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Белорусский общественный деятель Андрей Иванов предложил провести совместный с Россией референдум о создании союзного Отечества. Заявление прозвучало на фоне президентской кампании и арестов оппозиционеров и рядовых граждан.

Белорусские патриотические силы приняли решение об инициации референдума за скорейшее воссоздание единого союзного Отечества. Потому что это качание на качелях: то надо, то не надо, народ хочет — народ не хочет. Надо показать, что народ хочет. Лукашенко в Сочи говорил: „мы с президентом Путиным готовы, а что народ?“. Так давайте эту работу проведем! Давайте воссоздадим Отечество усилием народа, — предложил Иванов в эфире youtube-канала Zasuverenitet.

Иванов также выразил желание, чтобы в России также появилась инициативная группа сторонников первого «всесоюзного референдума».

14 февраля 2020 года, на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство. Несколькими месяцами ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации.

18 июля 2019 года белорусский лидер предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019 к 20-летию подписания Союзного договора.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии.

Выборы президента и аресты

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил , кого конкретно имеет в виду.

При этом по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.