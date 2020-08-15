Радикалы попробовали сбросить на Крым украинский флаг и агитлистовки

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Группа украинских активистов на границе с Крымом запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг. В нему прилагались две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина». В самой республике перформанс не оценили: там назвали его «дешёвой и бесполезной провокацией».

Где сейчас находится флаг и смогли ли листовки кого-либо переубедить, доподлинно неизвестно. Однако, как считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, за этой акцией, скорее всего, стоит «банальное осваивание средств», которые были выделены либо государством, либо «каким-то западным фондом на развитие демократии».

Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлёте, — предположил Чегринец, его слова приводит РИА Новости.

Общественник отметил, что на Украине, «измученной гражданской войной», есть множество других, действительно важных внутренних проблем. Однако вместо того, чтобы сообща их решать, радикально настроенные граждане совершают «неадекватные выходки», отметил представитель Крыма.

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше назвали Крым «пугалом» для Европы. Там сочли, что полуостров становится серьёзной угрозой для половины Европы и НАТО из-за дислоцированных в Крыму российских воинских частей и растущего присутствия Черноморского флота в Чёрном и Средиземном морях.