Путин заявил о «фундаментальности» плана достижения национальных целей

https://static.news.ru/photo/bd0f24f6-1930-11eb-83c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План правительства по достижению национальных целей является «широким, важным, фундаментальным». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами кабинета министров.

С Михаилом Владимировичем (Мишустиным) мы договорились о том, что начнёт сегодня председатель правительства, расскажет о едином плане достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Давайте начнём с этого широкого, важного, фундаментального вопроса, — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин также подчеркнул важность завершения подготовки плана по достижению национальных целей развития, отметив, что теперь осталось реализовать этот документ.

Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации, — заключил президент.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин доложил на совещании о завершении работы над единым планом по достижению целей на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. При этом он отметил, что в ходе подготовки плана были проведены консультации с бизнесом, депутатами, экспертами.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал от министра финансов Антона Силуанова назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с коронавирусом.