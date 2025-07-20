Мишустин поздравил автора песни «День Победы» с 85-летием Мишустин поздравил композитора Тухманова с 85-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 85-летним юбилеем композитора народного артиста РФ Давида Тухманова, передает пресс-служба кабмина. В поздравительной телеграмме он назвал музыканта талантливым пианистом, многогранным, творческим человеком.

Вы вписали новую страницу в историю музыкального искусства, подарили миллионам людей замечательные мелодии, мюзиклы, романсы, оратории, а также песню «День Победы», которая посвящена великому празднику, — говорится в сообщении.

Он также отметил искренность, эмоциональность и душевность произведений Тухманова. Премьер-министр России пожелал имениннику здоровья и благополучия.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам композитора, певца народного артиста России Юрия Антонова. Причиной стало непредставление музыкантом налоговой декларации по действующему ИП, связанному с «деятельностью в области исполнительских искусств». Основным видом деятельности ИП, созданного в июле 1997 года, является исполнительное искусство.