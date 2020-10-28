«Антон, когда?»: Путин спросил у Силуанова о деньгах для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c81c45ba-192e-11eb-b606-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с COVID-19.

Ресурсы есть, задача будет выполнена, — заверил Антон Силуанов президента на онлайн-совещании с членами правительства.

Как отмечает РИА Новости, такой ответ главу государства не устроил.

Когда, Антон, когда? — потребовал конкретики Путин.

Силуанов ответил, что произойдёт это на ближайшем заседании правительства, то есть 29 октября.

Речь идёт о сумме более чем 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд — на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.

Ранее Силуанова отчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что глава Минфина присваивает себе идеи Путина, писал NEWS.ru.