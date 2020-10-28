Володин упрекнул главу Минфина в том, что тот не слышит запросы граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов, в отличие от президента страны Владимира Путина, не слышит запросы россиян.
Об этом он сказал в ходе обсуждения проекта федерального бюджета. Володин раскритиковал изначальную позицию Минфина по вопросу бесплатного горячего питания для школьников.
Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнёром и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается — президент слышит, а министр финансов нет, — сказал он, обращаясь к Силуанову, присутствовавшему на заседании.
По словам спикера Госдумы, решение по этому вопросу было принято после вмешательства президента, а министр в своём выступлении говорит об этом, как о достижении. Он отметил, что в сфере поддержки сельского хозяйства все решения «принимались президентом вопреки Министерству финансов»,
Нам хотелось бы, чтобы министерство предлагало, мы поддерживали, был результат, это был бы ваш результат, а мы постоянно вынуждены убеждать, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство финансов выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава министерства Антон Силуанов считает, что справедливее поддержать неработающих пенсионеров.