Володин упрекнул главу Минфина в том, что тот не слышит запросы граждан

https://static.news.ru/photo/479aeab8-1901-11eb-ad23-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов, в отличие от президента страны Владимира Путина, не слышит запросы россиян.

Об этом он сказал в ходе обсуждения проекта федерального бюджета. Володин раскритиковал изначальную позицию Минфина по вопросу бесплатного горячего питания для школьников.

Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнёром и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается — президент слышит, а министр финансов нет, — сказал он, обращаясь к Силуанову, присутствовавшему на заседании.

По словам спикера Госдумы, решение по этому вопросу было принято после вмешательства президента, а министр в своём выступлении говорит об этом, как о достижении. Он отметил, что в сфере поддержки сельского хозяйства все решения «принимались президентом вопреки Министерству финансов», передаёт ТАСС.

Нам хотелось бы, чтобы министерство предлагало, мы поддерживали, был результат, это был бы ваш результат, а мы постоянно вынуждены убеждать, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство финансов выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава министерства Антон Силуанов считает, что справедливее поддержать неработающих пенсионеров.