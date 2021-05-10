Путин выйдет на лёд в матче Ночной хоккейной лиги

https://static.news.ru/photo/c39782b4-b192-11eb-b011-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует выйти на лёд в матче Ночной хоккейной лиги в понедельник, 10 мая. Об этом РИА Новости сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидаем, что будет играть, — сообщил Песков.

В Сочи сейчас проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги. Вечером 10 мая должен состояться традиционный гала-матч с участием легендарных российских хоккеистов.

При этом, 4 мая Песков заявлял, что Путин не планирует участвовать в гала-матче.

Ранее Путин заочно открыл юбилейный 10-й фестиваль созданной по его инициативе Ночной хоккейной лиги, президент выступил с видеообращением к его участникам. Российский лидер, в частности, высказал мнение, что за 10 лет существования лига стала мощной организацией, которая объединила любителей хоккея, а также обеспечила развитие любительского спорта в стране.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги открылся 4 мая на ледовой арене Дворца спорта «Большой» в Сочи. В борьбе за Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены сошлись семь команд любительского дивизиона «Любитель 40+».