https://static.news.ru/photo/7131a360-e5fb-11e9-9bdf-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин, поприветствовавший редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед началом пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», впервые встретился с ним после возвращения журналиста из плена. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Да, Путин его поприветствовал, — ответил на соответствующий вопрос ТАСС Песков.

Как писал News.ru, ранее Вышинский заявил, что президент Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, не счёл нужным лично встретить прибывших в РФ участников обмена заключёнными, поскольку это якобы выглядело как пиар, который в данном случае неуместен.

Он также отметил, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы. Он признался, что уже вынашивает новые идеи и проекты.

Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдали Киеву, вошли 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.