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Путин: Россия адекватно оценивает свои возможности

18:18, 22 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия адекватно оценивает свои военные, интеллектуальные, территориальные и экономические возможности. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что испытывает чувство гордости как за страну, так и за сограждан, которые готовы делать всё возможное друг для друга.

При этом он особенно отметил медработников – врачей, медсестёр. По словам Путина,  на них держится отечественная система здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент жёстко ответил на заявления оппонентов России о её «затухании». По его словам, РФ не собирается затухать и ещё поприсутствует на «похоронах» тех, кто предсказывает ей подобное.

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