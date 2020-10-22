Путин: Россия адекватно оценивает свои возможности

https://static.news.ru/photo/9550c538-147a-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия адекватно оценивает свои военные, интеллектуальные, территориальные и экономические возможности. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что испытывает чувство гордости как за страну, так и за сограждан, которые готовы делать всё возможное друг для друга.

При этом он особенно отметил медработников – врачей, медсестёр. По словам Путина, на них держится отечественная система здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент жёстко ответил на заявления оппонентов России о её «затухании». По его словам, РФ не собирается затухать и ещё поприсутствует на «похоронах» тех, кто предсказывает ей подобное.