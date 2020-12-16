«Проблем у меня с ним не возникало»: Путин высказался о деле Фургала

https://static.news.ru/photo/ad91188a-405f-11eb-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения, предъявленные следствием бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу слишком серьёзное, чтобы рассуждать о человеческих взаимоотношениях. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Политик отметил, что понимает разочарование людей задержанием политика. С точки зрения рабочего взаимодействия претензий к главе региона у российского лидера также не было, добавил президент. Политик, по его словам, «работал в целом вполне исправно и, в общем, старался как руководитель региона».

У меня с ним были добрые отношения, и он вполне, что называется, в общих чертах, если сказать, то лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало, — признал Путин.

Он отверг обвинения в политической мотивированности уголовного преследования руководителя региона. Он также уточнил, что не названивает каждый день следователям с расспросами о дополнительных данных.

Учитывая серьёзность обвинений, отметил Путин, важно ни для кого нельзя делать исключения в подобных ситуациях. Он подчеркнул, что и правоохранительная, и судебная система страны должны абстрагироваться от политических пристрастий, а также предложил дать следствию возможность спокойно доработать.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. В течение нескольких месяцев люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Экс-губернатор из Хабаровска был этапирован в Москву, ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). Против него дали показания другие фигуранты дела. Однако экс-губернатор вину не признаёт и считает своё дело политически мотивированным.

Ранее NEWS.ru писал, что журналистка хабаровского издания «Просто газета» Татьяна Хлестунова, находящаяся в спецприёмнике по административной статье, объявила голодовку. Коллеги считают, что она стала жертвой так называемой арестной карусели, направленной на то, чтобы незаконно держать в изоляции журналистов, освещающих протесты.