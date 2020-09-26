Путин пожелал Додону успеха на предстоящих выборах

https://static.news.ru/photo/53a5f70a-018f-11eb-b8b7-fa163e074e61_660.jpgИгорь ДодонФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин пожелал своему молдавскому коллеге Игорю Додону успеха на предстоящих 1 ноября выборах президента республики. Российский лидер пообщался с президентом Молдавии по видеосвязи и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц, — я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах, — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию, — цитирует ТАСС Путина.
Как писал NEWS.ru, ранее Игорь Додон заявил, что готов стать первым человеком на территории Молдавии, испытавшем на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства также выразил надежду на то, что препарат скоро будет доступен медикам в республике. По словам Додона, он разговаривал с российскими специалистами насчёт вакцины, которая в настоящее время проходит стадию тестирования. Президент рассказал о препарате у себя на родине, однако после этого увидел вокруг себя множество скептически настроенных граждан.