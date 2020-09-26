Путин пожелал Додону успеха на предстоящих выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.

Я приеду в Южную Корею <...> Лично привьюсь российской вакциной и поеду, — приводит радио Sputnik слова российского лидера со ссылкой на администрацию южнокорейского президента. Ранее лидеры двух стран провели...