Додон готов первым в стране испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8007ed30-e376-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов стать первым человеком на территории страны, испытавшем на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа.

Глава государства также выразил надежду на то, что препарат скоро будет доступен медикам в республике. По словам Додона, он разговаривал с российскими специалистами насчёт вакцины, которая в настоящее время проходит стадию тестирования. Президент рассказал о препарате у себя на родине, однако после этого увидел вокруг себя множество скептически настроенных граждан.

Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову, — написал глава государства в Facebook.

На сегодняшний день в Молдавии зарегистрировано 31 937 случаев заражения. Жертвами инфекции с начала пандемии стал 921 житель страны.

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, занятия в учебных заведениях и не только.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. На данный момент выпущена первая партия препарата, но в гражданский оборот вакцина может поступить только спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований.

Как ранее писал NEWS.ru, Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины «Спутник V» для третьей фазы испытаний препарата, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.