Путин ответил на заявления о «затухании» России

https://static.news.ru/photo/f98dce62-1478-11eb-ad71-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин во время пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»Фото: ru.valdaiclub.com
Президент Владимир Путин прокомментировал заявления о «затухании» России. По его словам, рассчитывать на это не стоит.
Нас беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах, — цитирует главу государства РИА Новости.
22 октября российский лидер принимает участие в пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема 2020 года — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».
Как писал NEWS.ru, президент назвал залогом сильного государства доверие граждан. Он подчеркнул, что голос россиян должен быть решающим, необходимо реализовывать запросы общества.
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