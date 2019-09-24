Президент Владимир Путин проведёт совещание с министрами, в ходе которого поговорит о дополнительных мерах, направленных на повышение доходов граждан.
Также политик обсудит с членами правительства действия, необходимые для ускорения роста экономики, передаёт
Как писал News.ru, ранее российский лидер провёл рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политики обсудили параметры бюджета на 2020–2022 годы. Глава кабмина сообщил президенту, что правительство закончило работу по согласованию бюджетного пакета. Медведев заявил, что бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным в течение ближайших трёх лет.