https://static.news.ru/photo/d91f5ac4-dec8-11e9-a903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин проведёт совещание с министрами, в ходе которого поговорит о дополнительных мерах, направленных на повышение доходов граждан.

Также политик обсудит с членами правительства действия, необходимые для ускорения роста экономики, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее российский лидер провёл рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политики обсудили параметры бюджета на 2020–2022 годы. Глава кабмина сообщил президенту, что правительство закончило работу по согласованию бюджетного пакета. Медведев заявил, что бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным в течение ближайших трёх лет.