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Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политики обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.

Глава Кабмина сообщил российскому лидеру, что правительство закончило работу по согласованию бюджетного пакета. Медведев заявил, что бюджет будет не просто сбалансированным, он будет профицитным в течение всех ближайших трёх лет.

Премьер подчеркнул, что объём Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов ВВП. Эта тенденция, по словам политика, должна сохраниться в ближайшее время.

Приоритетными направлениями финансирования станут повышение уровня жизни граждан, а также экономическое развитие страны.

На реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации инфраструктуры планируется выделить около семи триллионов рублей. До 320 млрд рублей вырастут расходы на здравоохранение, на 20% — на демографию и образование, более чем в полтора раза — на науку и экологические программы.