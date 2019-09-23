Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политики обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Глава Кабмина сообщил российскому лидеру, что правительство закончило работу по согласованию бюджетного пакета. Медведев заявил, что бюджет будет не просто сбалансированным, он будет профицитным в течение всех ближайших трёх лет.
Премьер подчеркнул, что объём Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов ВВП. Эта тенденция, по словам политика, должна сохраниться в ближайшее время.
Приоритетными направлениями финансирования станут повышение уровня жизни граждан, а также экономическое развитие страны.
На реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации инфраструктуры планируется выделить около семи триллионов рублей. До 320 млрд рублей вырастут расходы на здравоохранение, на 20% — на демографию и образование, более чем в полтора раза — на науку и экологические программы.
Владимир Путин, в свою очередь, призвал сосредоточить внимание на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования. Он отметил, что в 2019 году правительству не удалось равными долями выделять средства на реализацию инициатив, сообщается на