https://static.news.ru/photo/bb676cfa-ddd9-11e9-a7e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2019 года продумать финансирование ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2%. Документ предусматривает приобретение жилплощади в регионе до 1 января 2025-го.

Кабмин также должен направить на указанные цели средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

По предварительным данным, субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке начнут в текущем году. Оно распространится на первичный рынок и индивидуальное жильё.

Ранее News.ru сообщал, что программа льготной ипотеки для молодых семей под 2% годовых потребует вложения 5–10 млрд рублей из федерального бюджета РФ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев пояснил, что речь идёт о затратах в течение 2020 года.