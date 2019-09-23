Глава РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2019 года продумать финансирование ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2%. Документ предусматривает приобретение жилплощади в регионе до 1 января 2025-го.
Кабмин также должен направить на указанные цели средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», говорится в сообщении на
По предварительным данным, субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке начнут в текущем году. Оно распространится на первичный рынок и индивидуальное жильё.
Ранее News.ru сообщал, что программа льготной ипотеки для молодых семей под 2% годовых потребует вложения 5–10 млрд рублей из федерального бюджета РФ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев пояснил, что речь идёт о затратах в течение 2020 года.