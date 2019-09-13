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Повышение МРОТ коснётся более трёх миллионов граждан России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, процесс затронет в первую очередь тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Суммарный объём расходов составит 20 млрд 900 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей, — цитирует его ТАСС. Минимальный размер оплаты труда на 2020 год...