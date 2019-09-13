Программа льготной ипотеки для молодых семей под 2% годовых потребует вложения 5–10 млрд рублей из федерального бюджета РФ.
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев пояснил, что речь идёт о затратах в течение 2020 года, передаёт
Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вслед за Дальним Востоком стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам во всей стране. По его словам, после реализации пилотного проекта с двухпроцентной ипотекой для молодёжи на Дальнем Востоке ставка будет падать по стране в целом и перестанет быть актуальной.