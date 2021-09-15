Путин обсудил с Токаевым коронавирус и ситуацию в Афганистане
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:09, 15 сентября 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в захваченном талибами Афганистане и совместные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении контактов, — говорится в официальном сообщении.
Ранее, 15 сентября, в Душанбе стартовал саммит стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором главы МИД России, Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии обсудят вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму.