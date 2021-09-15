Путин обсудил с Токаевым коронавирус и ситуацию в Афганистане

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Адмирал, экс-командующий Черноморским флотом (ЧФ) России Владимир Комоедов на фоне идеи Киева о минной войне с Россией заявил о «бессильной злобе» украинских военных. По словам офицера, идея воевать при помощи мин не свидетельствует о силе, а, наоборот, о немощи и агонии. Он добавил, что подобные методы ведения войны не новы и история помнит результат таких попыток. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие заявления звучат из Киева от отчаяния, это признаки агонии от бессильной злобы и слабости. Никто против Украины воевать не собирается, но в обиду себя и наших друзей мы не...