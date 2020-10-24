Путин назвал серьёзной ошибкой выход американцев из ДРСМД

Президент России Владимир Путин считает, что выход США из ДРСМД — это серьёзная ошибка. Как подчеркнул глава государства, данный шаг со стороны Вашингтона увеличивает риски новой гонки вооружений.
Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил своё действие, серьёзной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации, — говорится в заявлении российского лидера, которое приводит пресс-служба Кремля.
По словам Путина, РФ в дальнейшем готова совершать определённые шаги с целью минимизации последствий развала ДРСМД. Также президент отметил, что странам необходимо заняться поисками схем по обеспечению стабильности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в мире без Договора.
Как ранее писал NEWS.ru, Вашингтон намерен развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая, который мог разместить уже до двух тысяч подобных вооружений, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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