Путин назвал серьёзной ошибкой выход американцев из ДРСМД

https://static.news.ru/photo/badda5ea-176e-11eb-88fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин считает, что выход США из ДРСМД — это серьёзная ошибка. Как подчеркнул глава государства, данный шаг со стороны Вашингтона увеличивает риски новой гонки вооружений.

Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил своё действие, серьёзной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации, — говорится в заявлении российского лидера, которое приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, РФ в дальнейшем готова совершать определённые шаги с целью минимизации последствий развала ДРСМД. Также президент отметил, что странам необходимо заняться поисками схем по обеспечению стабильности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в мире без Договора.

Как ранее писал NEWS.ru, Вашингтон намерен развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая, который мог разместить уже до двух тысяч подобных вооружений, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.