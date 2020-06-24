Путин и Макрон обсудят вопросы безопасности по телефону

https://static.news.ru/photo/66e589d6-b660-11ea-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин проведут 26 июня, в пятницу, видеоконференцию, в ходе которой планируется обсудить вопросы безопасности в мире.

Уточняется, что разговор пойдёт о ситуации в Ливии, Иране и на Украине. Также французский президент обратился к властям стран Европы с призывом пересмотреть своё стратегическое партнёрство с Россией, подчеркнув, что политика игнорирования в отношении России в последние годы провалилась, передаёт Reuters.

Необходим дальнейший прогресс в кризисной повестке дня, особенно на Украине, — заявил Макрон.

Сообщалось также, что в настоящее время идёт подготовка визита Макрона в Россию, однако точные даты его неизвестны и будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Как писал NEWS.ru ранее, действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов в 2022 году.