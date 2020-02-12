Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре отметили важность полной имплементации двусторонних договорённостей, в том числе Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года. Лидеры двух государств договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что турецкий президент обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган подчеркнул, что атакующая населённые пункты в Идлибе авиация больше не сможет действовать свободно, как раньше.
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