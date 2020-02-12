https://static.news.ru/photo/a3c4f92c-4d79-11ea-be6d-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре отметили важность полной имплементации двусторонних договорённостей, в том числе Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года. Лидеры двух государств договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Как уточнили в Кремле, беседа политиков состоялась по инициативе турецкой стороны. В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили аспекты урегулирования кризиса в САР.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий президент обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган подчеркнул, что атакующая населённые пункты в Идлибе авиация больше не сможет действовать свободно, как раньше.