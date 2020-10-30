Путин обсудил с членами Совбеза терроризм в Европе и ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/feff3c2e-1aa3-11eb-af2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella/www.imago-images.de/Global Look Press

Члены Собвеза РФ на совещании с президентом Владимиром Путиным обсудили трагические события в Европе. Они осудили проявление терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне. Участники совещания ещё раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, — сообщил представитель Кремля.

Также на совещании обсуждалась ситуация в Закавказье, с акцентом на конфликт в Карабахе и другие вопросы, передаёт ТАСС.

29 октября во Франции уроженец Туниса 1999 года рождения убил ножом троих прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Террорист был ранен полицией и находится в больнице.

Мэр города Кристиан Эстрози назвал происходящее «исламским фашизмом», он подчеркнул, что нападение совершил радикализированный мусульманин. Известно, что террорист сначала прибыл через остров Лампедуза в Италию, а потом перебрался во Францию.

В этот же день мужчина с ножом пытался напасть на полицейских во французском Авиньоне, но был застрелен. В момент нападения он выкрикивал «Аллах Акбар!».

16 октября уроженец Чечни, получивший французское гражданство, обезглавил учителя истории из-за того, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как писал NEWS.ru, Москва готова к тесному взаимодействию с Парижем по всем направлениям в рамках борьбы с терроризмом. Путин написал это в телеграмме французскому лидеру Эммануэлю Макрону.