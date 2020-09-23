Пушков высмеял «лучших друзей» Лукашенко за отказ признать его президентом

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ ряда западных стран признать победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. По его словам, те, кто ещё недавно числился в списке «лучших друзей» белорусского лидера и «источал улыбки», сегодня выступают против него и не признают его власть легитимной.

В частности, к таким псевдодрузьям, по словам Пушкова, можно отнести Украину, Литву и Польшу.

С такими «друзьями» враги точно не нужны. И главное, что все это было абсолютно очевидно и предсказуемо. Но так хотелось поиграть в «многовекторность», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, отныне игры с Лукашенко для Запада закончены.

Пошла игра по-крупному. На кону — Белоруссия, — подытожил сенатор.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, церемония не делает политика легитимным главой государства. Он отметил, что Киев не вмешивался во внутренние дела соседнего государства и продолжит поддерживать народ Белоруссии.

Представитель Госдепа США также заявил, что в Вашингтоне не могут считать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия.