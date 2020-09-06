Пушков резко ответил на слова Кулебы о нецивилизованной России

https://static.news.ru/photo/eb8bc806-f05f-11ea-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ошибся, сказав, что украинцы принесли «цивилизацию на значительную территорию России». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский политик заявил, что украинцы возводили города в России. При этом он не уточнил, в каких населённых пунктах работали выходцы с Украины.

Член Совета Федерации РФ считает, что комплексы «от вторичности украинской истории» подтолкнули Кулебу к таким заявлениям. Он напомнил, что российскую цивилизацию, от которой «оттолкнулся» Киев, изучают во всём мире.

Украинской же цивилизации, в отличии от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается она нигде и ни в чем, — написал Пушков своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что произведение Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» написано на русском языке. Только в этой книге можно уловить след украинской культуры.

Как писал NEWS.ru, украинский историк Сергей Поддубный потряс мир новым «открытием» о всеукраинском происхождении мира, включая мифы Древней Греции. Историк издал книгу «Славные предки украинцев», где с маху доказывает и украинские корни Ноя, и указывает место Всемирного потопа, и развенчивает древнегреческие мифы, называя их «истинной историей» Украины.