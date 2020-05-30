Пушков отреагировал на слова Кравчука о необходимости изолировать Россию

https://static.news.ru/photo/75a4c17c-a205-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков саркастически прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о необходимости создания международной коалиции для остановки «агрессивных действий» России.

По мнению Пушкова, планы бывшего украинского лидера неосуществимы ввиду того, что, теоретически, войти в подобную коалицию могут согласиться только Польша и прибалтийские республики. Украина не настолько интересна европейцам, считает сенатор.

Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать, — написал политик в своём Twitter.

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Украина нужна Западу лишь как противник России, но не сама по себе, подчеркнул сенатор.

Как писал NEWS.ru ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что полная политическая и экономическая изоляция России может «остановить агрессивные дела Москвы в мире», но добавил, что нельзя решать спор с Россией с помощью военных действий.