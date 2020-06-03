Президент Молдавии приедет в Москву на парад 24 июня

https://static.news.ru/photo/d7106c7e-a5c3-11ea-8b49-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: presedinte.md

Молдавский президент Игорь Додон приедет в Москву на парад Победы, назначенный до полной отмены ограничений по COVID-19 и открытия границ.

Додон отметил, что надеется на личную встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить «несколько необходимых вопросов».

Для нас это очень важный визит по случаю парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Очень надеюсь, что удастся провести и рабочую встречу, — цитирует Додона РИА Новости.

Президент республики уточнил, что хочет обсудить с Путиным авторизацию молдавских транспортных компаний для грузоперевозок по России, продление беспошлинного режима, а также предоставление Молдавии российского кредита.

Как писал NEWS.ru, несмотря на смягчение карантинных мер с 1 июня, пропускной режим в Москве сохранился как минимум до 14 июня — рестораны, кафе и салоны красоты закрыты до сих пор. Число заражённых в Москве снижается, но в других регионах растёт.

Военный парад на Красной площади пройдёт в день исторического шествия 1945 года.