Власти ввели ограничения, чтобы не допустить попадания коронавирусной инфекции в РФ.

МВД России и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории России, — отмечено в постановлении кабмина.