https://static.news.ru/photo/40071b8c-451c-11ea-97ad-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Правительство России запретило выдавать разрешения на работу гражданам Китая, а работодателям — приглашать китайских специалистов в страну.
Власти ввели ограничения, чтобы не допустить попадания коронавирусной инфекции в РФ.
МВД России и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории России, — отмечено в постановлении кабмина.
Как писал NEWS.ru, выдачу виз гражданам КНР приостановят со 2 февраля.