Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России запретило выдавать разрешения на работу гражданам Китая, а работодателям — приглашать китайских специалистов в страну.

Власти ввели ограничения, чтобы не допустить попадания коронавирусной инфекции в РФ.

МВД России и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории России,отмечено в постановлении кабмина.

Как писал NEWS.ru, выдачу виз гражданам КНР приостановят со 2 февраля.

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