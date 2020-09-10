Постпред РФ допустил возможность создания в ОЗХО спецгруппы по Навальному

https://static.news.ru/photo/1fc94662-f35c-11ea-9c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: opcwonline/facebook.com

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может сформировать специальную группу для выяснения обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным, сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Он напомнил, что существует статья 9 Конвенции по запрещению химоружия.

В случае возникновения какой-то неясной ситуации можно обратиться с запросом к другой стороне, а другая сторона должна в течение 10 дней максимум ответить, — объяснил Шульгин.

По его словам, при неудовлетворительном ответе можно обратиться в Исполнительный совет ОЗХО, который в случае необходимости адресует запрос гендиректору организации, вплоть до того, что будет создана спецгруппа, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с российским оппозиционером. Однако в Кремле, комментируя заявление Конте, допустили, что могло произойти какое-то недопонимание.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина.