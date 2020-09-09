Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

https://static.news.ru/photo/a53f503e-f339-11ea-bc1b-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.

Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, — сообщил Конте.

По его словам, российский лидер также выразил готовность к совместной работе с немецкими властями, передаёт Il Foglio.

Последний телефонный разговор Путина и Конте прошёл 26 августа. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии, а также договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Помимо этого, глава России подчеркнул, что необоснованные обвинения в связи с ситуацией вокруг оппозиционера недопустимы, и заявил, что российская сторона заинтересована в объективном расследовании инцидента.

Как писал NEWS.ru, газета Der Spiegel утверждает, что Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.