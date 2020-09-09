Кремль оценил заявление Конте о планах создать комиссию по Навальному

В Кремле, комментируя заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о планах России создать комиссию по расследованию инцидента с Навальным, допустили, что могло произойти какое-то недопонимание.
10 сентября глава итальянского правительства сообщил, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен сформировать комиссию для расследования происшествия с Алексеем Навальным. В российском руководстве сообщения об таких намерениях опровергли, отметив, что не исключено возникновение недопонимания,
Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание, — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Алексей Навальный на данный момент находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого политик был доставлен в омскую больницу, куда его госпитализировали его доставили с экстренно приземлившегося самолёта. Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Российские медики не обнаружили ядов в организме блогера. При этом их немецкие коллеги, которые также провели соответствующее исследование, уверены, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляции соратников оппозиционера Алексея Навального на решение Басманного суда, который отказался удовлетворить жалобу на бездействие Следственного комитета (СК).
Добавьте наши новости в избранные источники