Кремль оценил заявление Конте о планах создать комиссию по Навальному

https://static.news.ru/photo/869c0db6-f348-11ea-b931-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: facebook.com/GiuseppeConte64

В Кремле, комментируя заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о планах России создать комиссию по расследованию инцидента с Навальным, допустили, что могло произойти какое-то недопонимание.

10 сентября глава итальянского правительства сообщил, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен сформировать комиссию для расследования происшествия с Алексеем Навальным. В российском руководстве сообщения об таких намерениях опровергли, отметив, что не исключено возникновение недопонимания, передаёт РИА Новости.

Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание, — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Навальный на данный момент находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого политик был доставлен в омскую больницу, куда его госпитализировали его доставили с экстренно приземлившегося самолёта. Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Российские медики не обнаружили ядов в организме блогера. При этом их немецкие коллеги, которые также провели соответствующее исследование, уверены, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляции соратников оппозиционера Алексея Навального на решение Басманного суда, который отказался удовлетворить жалобу на бездействие Следственного комитета (СК).