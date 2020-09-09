Мосгорсуд 28 сентября решит судьбу дела о покушении на Навального

https://static.news.ru/photo/a35c3f4a-f33c-11ea-b296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляции соратников оппозиционера Алексея Навального на решение Басманного суда, который отказался удовлетворить жалобу на бездействие Следственного комитета (СК). Сторонники политика недовольны тем, что ведомство не возбудило уголовное дело о покушении на него.

Судебное заседание назначено на 28 сентября, оно начнётся в 11:00, передаёт ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

В жалобе, поданной в Басманный суд, было, что 20 августа в СК передали заявление о необходимости провести проверку в связи с тем, что уголовное дело об отравлении Навального так и не возбудили. Проверка, как утверждали заявители, не была проведена.

Однако 4 сентября суд отклонил жалобу, не усмотрев признаков бездействия следственных органов. В ходе заседания был оглашён ответ из СК, в котором сообщается, что заявление представителей оппозиции направлено в Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

До этого правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела из-за произошедшего с Навальным. Там заявили, что фактов, указывающих на какое-либо преступление в отношении оппозиционера, не выявлено.

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, политик уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. При этом, по некоторым данным, охрана клиники была усилена, так как есть опасения нового покушения.