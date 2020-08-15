Помпео не стал комментировать идею Путина провести онлайн-саммит по Ирану

https://static.news.ru/photo/ecd84f94-df03-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы об оружейном эмбарго против Ирана, не стал комментировать предложение лидера РФ Владимира Путина организовать саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (СБ), Германии и Ирана в онлайн-формате для обсуждения проблем реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Дипломат ограничился сожалением по поводу того, что резолюцию США по запрету поставок вооружения Тегерану отклонили поддержали в СБ ООН, передаёт ТАСС. Вопрос о предложении Путина задала журналистка телекомпании NBC (США). Сейчас Помпео находится с официальным визитом в Польше, где встретился с главой МИД республики Яцеком Чапутовичем.

Президент РФ в очередной раз постулировал приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке.

Путин подчеркнул, что принятие СВПД в 2015 году стало крупным достижением политиков и дипломатов, позволившим предотвратить угрозу крупномасштабного вооружённого конфликта. Президент РФ в своём обращении указал, что Россия в 2019 году представила обновленную концепцию безопасности в районе Персидского залива, в которой намечены конкретные шаги по разрешению «клубка проблем в этом регионе».

Как ранее сообщал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов принять участие в саммите «пятёрки» Совета безопасности ООН с участием Германии и Ирана по проблемам, связанным с иранской ядерной сделкой.