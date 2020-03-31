Ещё вчера казалось, что институт полпредов, введённый президентом Владимиром Путиным в далёком мае 2000 года, доживает последние дни. Действительно, полномочные представители Кремля в ранге практически вице-премьеров появились в момент, когда Россия страдала от материализации призыва Бориса Ельцина «берите суверенитета столько, сколько сможете переварить». Местные вожди, особенно в национальных республиках, стали вести себя словно суверенные властители. В местном законодательстве появились положения, явно противоречащие Конституции и федеральным законам. Да и президентов на местах развелось столько, что тогдашний Совет Федерации стал напоминать ООН.

Вот потому-то среди первых семи полпредов преобладали люди с большими погонами и боевым прошлым. Нужны были жёсткие чиновники, способные продавливать местные элиты и заставлять их соблюдать политические приличия. Особенно тяжёлая миссия выпала на долю Сергея Кириенко в Поволжье. Но своей эффективностью он вернул себе утраченную было репутацию. Для кого-то полпредство — Дмитрий Козак, Михаил Бабич — стало ступенькой в карьере. Для кого-то, в том числе для двух бывших генеральных прокуроров, — формой почётной отставки. Более того: чем меньше работы было у полпредов, тем чаще эти функции возлагались на явно не оправдавших доверие на иных постах. Так, например, в Сибирский федеральный округ из Севастополя был направлен уже вызывавший аллергию у сограждан губернатор, в прошлом адмирал Сергей Меняйло. В Уральском закончил свою недолгую политическую карьеру экс-начальник цеха на Уралвагонзаводе Игорь Холманских.

Заговорили о том, что этот государственный институт себя изжил, превратившись не то в политический отстойник, не то в пенсионную синекуру. Да и зачем полпреды, если вертикаль власти практически выстроена?

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Но вот в страну пришло глобальное бедствие под названием «коронавирус». И неожиданно ожили старые химеры сепаратизма. Губернаторы, ещё вчера такие послушные, ловящие каждое кремлёвское слово, бросились вводить меры, выходящие за грань их компетенции. Вновь инициативно стали строить пропускники на границах областей, контролировать перемещение товаров и людей. Отказывать в медицинской помощи соседям. Запахло подзабытой уже самостийностью.

Стало ясно, что вирус сепаратизма просто дремал и вновь был разбужен пришедшей бедой.

И в этот момент президент собирает полпредов и заявляет, что именно они будут проводниками его решений в плане противодействия пандемии. Иными словами, в новый критический момент президент вновь поднимает значение своей «семёрки». Заодно кладёт конец всем разговорам о скорой ликвидации вроде бы изжившего себя института.

А потом, сейчас вдвойне интересно, насколько нынешние полпреды способны действенно повлиять на ситуацию. Когда страна оказалась явно не готовой к встрече нагрянувшего вируса. Когда в аптеках днём с огнём не найти медицинских масок. А в региональных больницах заканчиваются дезинфицирующие средства. А уж спецкостюмов типа того, что надели на Владимира Путина в больнице в Коммунарке, никто и не видывал. А потому в областях и республиках крепнет желание спасаться, отгородившись от соседей.

Наверное, далеко не все полпреды после спада эпидемии сохранят свои посты. А может, и сам институт подвергнется какой-то реформации. Но пока задачи поставлены и цели определены.