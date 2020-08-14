Полпред президента в Госдуме заработал больше всех среди сотрудников АП

Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх в 2019 году заработал 143,6994 млн рублей.
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В совместной собственности Гарри Минха и его жены находятся три квартиры, земельный участок площадью 1740 кв. м, жилой и гостевой дома, три хозяйственных строения, одно машино-место, легковые автомобили Mercedes и Ford.
Как передавал NEWS.ru, лидером среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей.
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