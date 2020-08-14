Жириновский заработал больше всех глав фракций Госдумы в 2019 году

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Жена заместителя главы вице-премьера Дмитрия Чернышенко стала самой обеспеченной среди супругов членов кабмина. Её доход в 2019 году превысил 66 млн рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте российского правительства.

В числе вторых половин с наибольшим доходом также оказались супруга председателя кабинета министров Михаила Мишустина, заработавшая 54,8 млн рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой, доход которого составил 51,4 млн рублей,...