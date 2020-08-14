Жириновский заработал больше всех глав фракций Госдумы в 2019 году

https://static.news.ru/photo/c9a77e00-de45-11ea-8672-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в прошлом году заработал 5,5 млн рублей, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 миллиона рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 7,9 миллиона рублей.
Как писал NEWS.ru, наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников, опубликованных на сайте кабмина 14 августа. Годом ранее он задекларировал более 443,3 млн рублей. Таким образом, доход чиновника в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей.