Политолог объяснил, почему СМИ переносят дату «вторжения» России на Украину

Западные СМИ постоянно переносят дату «вторжения» России на Украину, желая достичь превентивного эффекта, особенно на фоне приезжающих в Киев делегаций зарубежных лидеров, рассказал NEWS.ru политолог Дмитрий Абзалов. Спикер подчеркнул, что первое «нападение» РФ датировалось апрелем 2021-го. Эксперт отметил, что в данной ситуации «не всё зависит от Москвы».

Если бы Россия хотела напасть на Украину — сделала бы это осенью прошлого года, не дожидаясь поставок вооружения Киеву западными странами. Смысл ждать, пока Украина получит ПТУР и ПЗРК? РФ ответит, если ВСУ атакует ЛДНР по хорватскому сценарию — с залповым огнём по городам. Вопрос другой, долго ли всё так будет происходить? Концентрация сил обеих сторон (ВСУ и ДНР. — NEWS.ru) достаточно высокая, ситуация никак не разрешилась, реализации политической части Минских соглашений как не было, так и нет. Было бы очень глупо нападать именно в то время, о котором говорит Байден, — рассказал президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Политолог подчеркнул, что именно после заявления Байдена о якобы точной дате «нападения» Москвы на Киев — 16 февраля — на Украине начались серьёзные проблемы с экономикой, а иностранные дипмиссии распорядились эвакуировать часть персонала во Львов.

Все эти процессы начались после того, как Байден назвал «точную дату» не просто в интервью, а на совещании с союзниками по ЕС. После этого начались дополнительные выводы дипломатических работников из Киева, запреты на перелёты, после этого экономика Украины начала заваливаться. «Вторжение» РФ на Украину прогнозировали с 10 по 20 февраля, теперь до конца недели, потом 23 февраля... Всё зависит от украинских, в том числе, военных. Есть концентрация танковых войск перед зоной разграничения, это опасная история, — подытожил Абзалов.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В свою очередь президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной.