Политолог назвал слагаемые успеха «Единой России» на выборах в Госдуму

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил, что в успехе «Единой России» на выборах в Госдуму основную роль сыграли активизация и укрепление связи между партией и президентом РФ. Данная партия по-прежнему тесно ассоциируется с Владимиром Путиным, отметил он в беседе с РИА Новости.

Программа, с которой партия выходила на выборы, в своей основе содержит программные установки, с которыми выступил Путин. Ассоциативная связь, которая существует между «Единой Россией» и президентом, была активизирована и укреплена в ходе последней избирательной кампании, — пояснил политолог.

Он добавил, что удачным был выбор и двух наиболее популярных людей из команды президента: министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова, которые, безусловно, сыграли важную роль в победе партии.

Но было бы неправильно не отметить саму партию. Здесь свою роль сыграло то, что партия использует механизмы предварительного голосования, давая возможность избирателям провести аудит претендентов. От этой практики выигрывают все: и избиратель, и партия, — подчеркнул Зудин.

По его мнению, «Единая Россия» также хорошо поработала во время пандемии, проводя социальные инициативы правительства и президента, что в итоге помогло ей переломить неприятный тренд.

Зудин также считает, что успеху партии способствовала ставка на проверенных руководителей регионов, в частности на мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Избиратель хорошо понимает важность личной ответственности политика, поэтому надлежащим образом оценивает, когда губернатор оказывает поддержку той или иной партии, а чаще всего «Единой России», это сказывается позитивно на рейтингах партии, — пояснил Зудин.

Кроме того, «Единая Россия» опережала другие партии по использованию различных избирательных технологий, которые были направлены на интернет-аудиторию и социальные сети, отметил политолог.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 99,84% протоколов. Партия сохраняет конституционное большинство в Госдуме. КПРФ на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%, далее следуют СРЗП — 7,47% и «Новые люди» — 5,33%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму подведут в пятницу, 24 сентября.