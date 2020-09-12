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Полиция, «русиано» и iPad: карьерный путь 55-летнего Дмитрия Медведева

00:00, 14 сентября 2020
Фото: Дмитрий Медведев/vk.com

Сегодня, 14 сентября, российскому политическому деятелю Дмитрию Медведеву исполняется 55 лет. За время своей карьеры он успел поработать на должностях председателя совета директоров ОАО «Газпром», первого заместителя председателя правительства Российской Федерации и премьер-министра (15 января 2020 года он подал в отставку с поста председателя правительства России).

Однако самым ярким этапом его карьеры в сфере политики стали 2008–2012 годы, в течение которых он являлся президентом страны, придя на смену Владимиру Путину. Медведев занимался модернизацией экономики России, направленной на ослабление зависимости государства от нефти и газа. Кроме того, именно он был инициатором реформы правоохранительных органов (одна из инициатив — переименование милиции в полицию).

Также Медведев известен своей скандальной фразой «Денег нет, но вы держитесь», которую он произнёс в ответ на жалобу пенсионерки в Крыму о небольшом размере пенсии. А в ноябре 2016 года политик предложил переименовать «американо» в «русиано» по причине «неполиткорректности» первого названия.

На данный момент Медведев занимает пост заместителя председателя Совбеза и является главой партии «Единая Россия». Как развивался карьерный путь политика, известного в том числе своей любовью к различным гаджетам и соцсетям, — в галерее NEWS.ru.

kremlin.ru

kremlin.ru

kremlin.ru

w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Медведев/vk.com

Gary Lee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

kremlin.ru

Vladimir Anosov/Russian Look/Global Look Press

kremlin.ru

Дмитрий Медведев/vk.com

Дмитрий Медведев/vk.com

kremlin.ru

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

kremlin.ru

kremlin.ru

Дмитрий Медведев/vk.com

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

kremlin.ru

Vladimir Anosov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Медведев/vk.com

kremlin.ru

Дмитрий Медведев/vk.com

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Медведев/vk.com

Дмитрий Медведев/vk.com

kremlin.ru

Дмитрий Медведев/vk.com

Lu Jinbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Vladimir Anosov/Russian Look/Global Look Press

Li Yong/Xinhua/Global Look Press

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Liu Lihang/Xinhua/Global Look Press

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Yoan Valat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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