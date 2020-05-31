Поклонская оценила слова украинского ведущего о тотальной блокаде Крыма

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала слова украинского телеведущего о том, что жителям Крыма и Донбасса лучше погибнуть.

Ранее телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса.

Судя по высказыванию этого не известного мне фантазёра — блогера с Западной Украины или с Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией ещё очень чувствительны. Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится и юноша освободится от непростой психической хвори, — заявила политик.

По её словам, такие высказывания являются международным преступлением. Она призвала отказаться от споров о принадлежности Крымского полуострова, сообщает РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru, Россия должна настороженно отнестись к испытаниям украинской ракеты «Нептун», способной «уничтожить» Крымский мост. Их следует расценивать как потенциальную опасность. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.