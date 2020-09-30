Россия подготовит совместное заявление по Карабаху с США и Францией

https://static.news.ru/photo/9a903b50-03d6-11eb-87bc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил участникам совещания с постоянными членами Совбеза РФ о подготовке совместного заявления с президентами США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, на совещании особое внимание уделялось эскалации на линии соприкосновения в Карабахе.

Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что члены Совбеза выразили «крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боями», передаёт РИА Новости.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала власти Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, выполнив требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).