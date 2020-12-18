Владимир Путин не пользуется смартфоном

https://static.news.ru/photo/33750b62-412a-11eb-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина нет смартфона.

Он также подтвердил, что глава государства пользуется Интернетом. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

В декабре 2018 года, объясняя почему российский президент не пользуется смартфоном, Песков отметил, что владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у главы государства быть не должно. Он также охарактеризовал владение смартфоном как «эксгибиционизм, причём добровольный», полную прозрачность и согласие «выставлять всё на всеобщий показ», писал РБК.

Ранее Дмитрий Песков также опроверг слухи, что у Владимира Путина есть бункер. По его словам, глава государства не смог бы работать в нём. Песков объяснил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как российский президент, «не может сидеть ни в каком бункере», писал NEWS.ru.

Он отметил, что в условиях пандемии Путин работает и проживает в своей резиденции в Ново-Огарёво, а не в каком-то бункере. Как рассказал представитель Кремля, Путин из Ново-Огарёво приезжает в Кремль. Иногда глава государства «не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».