Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос поставок нового вооружения

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи не обсуждали вопрос поставок нового вооружения в республику, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в рамках двусторонних отношений осуществляется «много взаимодействия по линии ВПК двух стран». Однако вопрос о поставках оружия не поднимался, сообщил «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лукашенко попросил Путина поспособствовать поставке вооружения.

Как писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом 16 сентября. Целью визита российского министра является обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России. Накануне, 15 сентября, в Брестскую область Белоруссии прибыли российские десантники. Там они примут участие в совместных учениях «Славянское братство — 2020». А 14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырёх часов.