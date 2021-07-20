Песков ответил на заявление Пентагона по ракете «Циркон»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Пентагона на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, США сами вынуждают Россию развивать такой вид вооружений, сообщает ТАСС.

Вашингтон сам нарушил паритет, что потребовало от Москвы мер для его гарантированного сохранения, — сказал Песков.

При этом он добавил, что российские разработки гиперзвукового оружия не могут привести к нарушению равенства сторон в сфере стратегической стабильности.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил в белом море стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Баренцевом море.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы являются дестабилизирующим фактором, поскольку способны нести ядерные заряды. По его словам, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.

На его слова ответил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Вашингтону прекрасно известно, почему РФ создаёт новейшие системы вооружения. Это обусловлено целенаправленным приближением НАТО к российским границам и размещение американских систем ПРО в соседних с РФ странах.