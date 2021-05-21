Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Маском

https://static.news.ru/photo/3f3dc7aa-ba2d-11eb-b091-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча президента России Владимира Путина и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска возможна. Об этом на форуме «Новое знание» в Москве заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило URA.RU.

Надеемся, со временем Путин пообщается с Маском. Пока конкретной подготовки [к встрече] не ведётся, — цитирует его агентство.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. В программе форума запланированы выступления около 150 спикеров. Мероприятие охватит такие темы, как наука, технологии, культура, спорт, IT и ряд других. Маск принял участие в его работе в формате видеоконференции. Общаясь с участниками форума, он отметил, что уважает и восхищается достижениями РФ и СССР в сфере ракетостроения.

Ранее основатель Маск пригласил Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse.Предложение от Маска пообщаться в новой социальной сети Clubhouse поступило Путину на двух языках и было направлено через официальный аккаунт президента России в Twitter. Песков после этого отметил, что в Кремле собираются уточнить детали этого предложения. Журналисты кремлёвского пула взялись за дело и написали Маску. Они спросили, о чём он хотел бы поговорить с Путиным и может ли темой их беседы стать космос. Глава SpaceX на их вопрос не ответил.