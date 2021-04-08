Песков оценил слова Лаврова о «тупой линии» США против России

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Сотрудничество в гуманитарной, научной и экономической сферах является важным компонентом отношений между Россией и США, однако Вашингтон искусственно его сдерживает. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы сожалеем, что наши американские визави искусственно сдерживают этот трек, — цитирует его ТАСС. По словам пресс-секретаря президента РФ, американские власти часто настоятельно рекомендуют представителям бизнеса не принимать участия в...