Песков оценил слова Лаврова о «тупой линии» США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о тупой линии США в отношении России.
По его мнению, глава МИД РФ оказался «как всегда меток в своих формулировках».
Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику, — отметил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что ему больше нечего добавить по данному вопросу.
Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил, что Соединённые Штаты проводят неконструктивную политику в отношении России, отметив, что это «тупая» линия поведения. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такие действия дают Москве понять, что полагаться она может только на себя. Ни США, ни их союзники не являются надёжными партнёрами.