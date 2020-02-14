https://static.news.ru/photo/6c3b1e60-4f12-11ea-bc8c-fa163e074e61_660.jpgНиколай ПатрушевФото: Михаил Метцель/ТАСС
Данные о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и украинский лидер Владимир Зеленский встречались в Омане, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это по-русски называется враньё, а по-английски это называется fake news, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
По словам Пескова, эту информацию, по всей видимости, распространили ради наживы или провокации.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы прилетят в Незалежную для встречи с Зеленским 14 февраля. Конгрессмены заявили, что отношения между Вашингтоном и Киевом остаются «такими же важными, какими были всегда».