Пермский суд наказал юриста штаба Навального за несогласованную акцию

Суд в Перми вынес постановление об административном наказании юристу местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Перми Артёму Файзулину. Ему вменили организацию несогласованного шествия.
Действия классифицированы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП,
Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что оппозиционер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором политика арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.
23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками.
В Перми участники прошли по центру города. Демонстранты передвигались по тротуарам, переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группами.
В пресс-службе регионального управления МВД не стали комментировать количество участников и задержанных. По оценке местных СМИ, в шествии могли пройти от двух тысяч до пяти тысяч жителей.
Ранее в мэрии сообщили, что не получали уведомлений о проведении 23 января публичного мероприятия. Вместе с тем там уточнили, что согласно действующему указу губернатора Пермского края публичные массовые мероприятия в период пандемии коронавируса запрещены.
Ранее NEWS.ru писал, что суды Москвы назначили аресты 30 участникам акции в поддержку политика Алексея Навального, которая проходила в городе 23 января. Кроме того, 64 человека будут оштрафованы.