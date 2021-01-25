Пермский суд наказал юриста штаба Навального за несогласованную акцию

https://static.news.ru/photo/9fd4dca2-5f29-11eb-b377-fa163e074e61_660.jpg Артём Файзулин Фото: Артём Файзулин/facebook.com

Суд в Перми вынес постановление об административном наказании юристу местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Перми Артёму Файзулину. Ему вменили организацию несогласованного шествия.

Действия классифицированы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, передаёт РИА Новости со ссылкой на карточку Ленинского районного суда. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, работы или арест на срок до 10 суток.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что оппозиционер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором политика арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками.

В Перми участники прошли по центру города. Демонстранты передвигались по тротуарам, переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группами.

В пресс-службе регионального управления МВД не стали комментировать количество участников и задержанных. По оценке местных СМИ, в шествии могли пройти от двух тысяч до пяти тысяч жителей.

Ранее в мэрии сообщили, что не получали уведомлений о проведении 23 января публичного мероприятия. Вместе с тем там уточнили, что согласно действующему указу губернатора Пермского края публичные массовые мероприятия в период пандемии коронавируса запрещены.

Ранее NEWS.ru писал, что суды Москвы назначили аресты 30 участникам акции в поддержку политика Алексея Навального, которая проходила в городе 23 января. Кроме того, 64 человека будут оштрафованы.